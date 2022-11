O juiz paranaense Frederico Mendes Júnior (foto: divulgação)

O juiz paranaense Frederico Mendes Júnior foi eleito nesta sexta-feira (11), presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) para o triênio 2023/2025. Depois de 30 anos, um magistrado oriundo da Associação dos Magistrados do Paraná (Amapar) chega à presidência da AMB. O último foi Francisco de Paula Xavier Neto presidiu a entidade nacional, no biênio 1992/1993.

Frederico Mendes Júnior encabeçou a chapa “Combatividade, Coragem e União”, única a se candidatar no pleito, fato inédito na história da AMB. A chapa recebeu 6.030 votos válidos. No Paraná, o próximo presidente da AMB recebeu 784 votos válidos.

“Quando temos uma conduta baseada em princípios republicanos, não precisamos nos envergonhar de nada. É isso que eu espero para os próximos momentos. Discutir com seriedade todos os nossos problemas, para buscarmos soluções conjuntas”, ressalta o magistrado eleito, ao falar da valorização da magistratura em todos os segmentos.

“Um dos maiores desafios associativos é, indiscutivelmente, fazer com que a vitaliciedade saia do papel. Fazer com que magistrados aposentados e da ativa tenham idêntico tratamento em todos os segmentos. No plano remuneratório e no respeito às prerrogativas”, enfatizou.

CAPACIDADE E UNIÃO

O atual presidente da Amapar, Jederson Suzin, destacou as virtudes de Frederico, como a capacidade de união. “A magistratura nacional ganhou. O passado de uma pessoa é um sério indicativo de suas ações para o futuro. Frederico, além de brilhante gestor da Amapar, conseguiu à sua época unir como ninguém todos os magistrados deste Estado em torno de uma causa comum: a luta e a defesa de nossas prerrogativas. Não tenho dúvidas de que também fará isso agora junto à AMB”, disse.

EXPERIÊNCIA ASSOCIATIVA

O magistrado Frederico Mendes Júnior tem 49 anos, nasceu na cidade de Paranavaí, é casado e pai de dois filhos. Exerce as funções judicantes na 1ª Vara da Fazenda Pública de Maringá. Ele tem larga experiência associativa na magistratura. Presidiu a Amapar durante dois biênios (2014/2015 e 2016/2017) e exercia o cargo de coordenador da Justiça Estadual da AMB.