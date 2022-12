Franklin de Freitas

A área técnica do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná se manifestou, pela terceira vez, pela reprovação da prestação de contas da campanha eleitoral do senador eleito Sergio Moro (União Brasil-PR). As informações são da coluna de Mônica Bérgamo, da Folha de S Paulo desta quinta (1).

Servidores tinham alertado sobre infração grave na documentação e a defesa do ex-juiz apresentou novos comprovantes para justificar gastos considerados inconsistentes. Na terça-feira (29), no entanto, parte da papelada foi rejeitada mais uma vez.

Segundo a colunista, três despesas foram revistas e acatadas pela área técnica: um saque para composição de fundo de caixa no valor de R$ 1.500 e o lançamento de notas fiscais emitidas por dois fornecedores diferentes. Agora, o TRE pode abrir uma investigação mais rigorosa sobre as contas de Moro, que não quis se manifestar sobre o assunto.