Ricardo Stuckert

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva chorou ao ser diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta segunda-feira, 12, em Brasília. Durante discurso na cerimônia, o petista chamou sua vitória de “celebração da verdadeira democracia” e disse que fará todos os esforços para fazer o Brasil “mais desenvolvido e justo”.

“Esse diploma não é do Lula, é de parcela do povo que reconquistou o direito de viver em democracia. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder – para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário – o diploma de presidente da República. (…) Quero agradecer povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez o Brasil”, disse Lula, que relembrou os 580 dias na prisão. “Quem passou o que eu passei nos últimos anos estar aqui agora é certeza que Deus existe”, afirmou. Ele citou o tempo que passou preso em Curitiba e homenageou a Vigília, acampamento que o acompanhou durante o período de prisão na superintendência da Polícia Federal, na capital paranaense.

“Reafirmo hoje que farei todos os esforços para, juntamente com meu vice Geraldo Alckmin, cumprir o compromisso que assumi não apenas durante a campanha, mas ao longo de toda uma vida: fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com a garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo os mais necessitados”, afirmou.

“Quero dizer que muito mais que a cerimônia de diplomação de um presidente eleito, esta é a celebração da democracia. Poucas vezes na história recente deste país a democracia esteve tão ameaçada. Poucas vezes na nossa história a vontade popular foi tão colocada à prova”, destacou também o petista.