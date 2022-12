O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou ontem mais uma leva de ministros para compor sua equipe. A maior surpresa ficou por conta da confirmação do futuro vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que acumulará agora suas funções com a de ministro da Indústria e Comércio.

A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, será ministra da Saúde. Márcio França (PSB) será ministro de Portos e Aeroportos, pasta que será desmembrada do atual Ministério da Infraestrutura. A pasta de Desenvolvimento Social ficará com o senador eleito Wellington Dias (PI).

A ativista Anielle Franco, por sua vez,comandará a pasta de Igualdade Racial. O Ministério da Mulher será liderado por Cida Gonçalves. O professor Silvio Almeida foi confirmado ministro dos Direitos Humanos. A cantora Margareth Menezes foi confirmada em Cultura; a vice-governadora de Pernambuco Luciana Santos (PC do B) ocupará Ciência e Tecnologia e a economista Esther Dweck ficará com Gestão. A ex-jogadora de vôlei Ana Moser será a titular de Esporte.