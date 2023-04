O major do Exército José Eduardo Natale de Paula Pereira – ex-coordenador de Operações de Segurança Presidencial do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) – afirmou, em depoimento à Polícia Federal, que entregou garrafas de água a invasores do Palácio do Planalto com o “intuito de acalmá-los”, para que não danificassem a copa próxima ao gabinete presidencial, onde estavam.

O militar disse que estava “sozinho”, sem apoio, na ocasião, e chegou a pedir que os golpistas saíssem do local. Depois, quando ouviu o reforço chegando, ordenou que todos saíssem do local, “tendo em vista que com a chegada da tropa a chance de linchamento seria menor”.

O major foi questionado pela PF sobre porque não deu voz de prisão aos invasores. Pereira respondeu que “estava sozinho, desarmado, que corria risco de linchamento e de morte, sendo realizado o que estava a seu alcance”.