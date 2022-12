Reprodução / Instagram

A cantora e compositora baiana Margareth Menezes aceitou ser a ministra da Cultura do governo Lula. A informação foi dada na noite desta sexta-feira (9) pelo jornal ‘Folha de S.Paulo’.

Margareth era o nome defendido pela primeira-dama, Rosângela Silva (Janja). A cantora era um dos perfis requisitados pelo próprio presidente eleito para o alto escalão do novo governo por ser mulher, negra e nordestina e da área cultural. Ela também integra a equipe de transição do governo na área cultural. Contudo, segundo o jornal, setores do PT e do setor cultural eram contrários à sua indicação.

Nascida em Salvador, a cantora tem mais de 10 álbuns lançados e turnês internacionais. Além disso, foi uma das fundadoras da Associação Fábrica Cultural, de combate ao trabalho infantil, exploração sexual e outras violações de direitos. Ela também fez carreira como atriz em peças musicais.