BR-060, que liga Brasília a Goiânia: caminhoneiros vinham promovendo bloqueios desde o segundo turno. Foto Valter Campanato/Arquivo Agência Brasil

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, anunciou hoje a normalização da circulação viária no país. Em publicação nas redes sociais, o ministro disse que a medida foi concretizada após atuação continuada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No dia 30 de outubro, após o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República em segundo turno, grupos de caminhoneiros bolsonaristas iniciaram bloqueios em diversos pontos do país, inconformados com a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em seguida, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o total desbloqueio das rodovias federais por entender que as paralisações “desvirtuam o direito constitucional de reunião”.

Mais cedo, a PRF confirmou que todas as estradas e rodovias do país estavam sem interdições e bloqueios. Desde o início dos protestos, 1.087 manifestações foram desfeitas pelos agentes da corporação.