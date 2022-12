O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou ontem, que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não permitirá que se instale no País o que ele chamou de “terrorismo político”. No sábado, 24, um militante bolsonarista foi preso por plantar uma bomba nas imediações do aeroporto de Brasília. Dino avaliou que o homem não é um “lobo solitário” e prometeu que todas as “conexões” da tentativa de atentado serão investigadas.

Ele disse também que o novo governo vai desocupar os acampamentos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em frente a quartéis, caso essa providência não seja tomada pelas atuais autoridades federais. “Não há dúvida, no governo eleito, inclusive com a orientação do presidente Lula, que a lei deve ser cumprida. Então, não se trata de uma escolha, não se trata de uma opção, se trata de uma imposição legal”, disse.

“Nós esperamos que nesta semana esse processo de ocupação ilegal em torno do Quartel General (do Exército) em Brasília cesse, ou seja, que a desocupação prossiga”, disse.