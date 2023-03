Divulgação



Morreu, no início da manhã desta terça-feira (14), o vereador Paulo Cezar Heua (União Brasil), aos 46 anos, conhecido na cidade por Cezinha. De acordo com informações de familiares, ele sofreu um infarto. Cezinha tinha 46 anos e exercia o seu primeiro mandato como vereador de Colombo.



O prefeito Helder Lazarotto e o vice-prefeito Professor Alcione lamentaram a morte precoce do vereador nas redes sociais. “Uma das mais atuantes lideranças da região do Roça Grande. Sempre atuante nos movimentos sociais, com forte predileção para a política de atenção aos idosos, atuante na defesa da educação, Cezinha era um incansável lutador pela região do Roça Grande/ Osasco. Nossa cidade perde uma grande liderança e nós perdemos um amigo”, diz a nota emitida pelo prefeito e vice-prefeito de Colombo.

Cezinha foi eleito pela primeira vez em 2020 900 votos. Também foi candidato a Deputado Estadual pelo município recebendo mais de 2.700 votos. O vereador era pedagogo por profissão.



O velório será realizado no Ginásio de Esportes de Osasco a partir das 18 horas e o sepultamento acontecerá nesta quarta-feira (15) no cemitério do São Gabriel às 14 horas.