(Divulgação)

O Movimento Suprapartidário Lula/Alckmin do Paraná reforçou, nesta terça-feira (8), os apelos da sociedade civil junto a deputados estaduais e ao líder do governo de Ratinho Júnior (PSD) na Assembleia Legislativa (ALEP), Tiago Amaral (PSD), em favor do desbloqueio total das rodovias paranaenses por grupos bolsonaristas inconformados com os resultados do segundo turno das eleições presidenciais. Até a manhã de ontem, ainda havia quatro pontos de obstrução em razão das manifestações antidemocráticas e descumpridoras da determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) para o desbloqueio das rodovias, com o estabelecimento de multa diária em caso de desobediência.

Coordenadores do Movimento Suprapartidário conversaram tanto com deputados da base de apoio, como Alexandre Curi e Luiz Claudio Romanelli, ambos do partido de Ratinho Júnior, quanto da oposição, como o presidente estadual do PT, deputado Arilson Chiorato. Manifestaram ao líder da situação, Tiago Amaral, o desejo de conversar com o próprio governador nos próximos dias sobre essa questão. “Nosso objetivo é o de somar esforços para apoiar o Poder Executivo nas medidas que visem o restabelecimento da tranquilidade no estado, além de colaborar para que se consiga cumprir aqui com as determinações judiciais”. “É nesse sentido que buscamos audiência com o governador Ratinho, cujo comando das forças policiais responsáveis pelo cumprimento da lei é subordinado a ele”, informou a advogada Andrea Godoy, uma das coordenadoras do Movimento Suprapartidário no estado.

Episódios recentes de violência, desrespeito e de violação do direito de ir e vir dos paranaenses nos pontos de obstrução preocupam as lideranças do colegiado suprapartidário e também parlamentares estaduais. Eles temem que possam acontecer no Paraná as mesmas cenas chocantes de crimes praticados em outras unidades da Federação. A própria Mesa Diretora da ALEP já emitiu nota a respeito e deputados de oposição conversaram nesta semana com o procurador-geral de Justiça do Paraná, Gilberto Giacoia. “Não desejamos violência, mas nosso apelo de cidadania é para que haja imediato cumprimento da decisão do ministro Alexandre de Moraes e o término das ações contra a constituição e o estado de direito”, completou o delegado aposentado e ex-diretor da Polícia Civil do Paraná, José Maria Correia. Integraram ainda o grupo de representantes do Movimento Suprapartidário que esteve hoje na ALEP os advogados Clóvis Costa, Daniel Godoy, o assessor parlamentar Sérgio Ricci, o empresário Guilherme Mikami, representante da comunidade evangélica, e o pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças da UFPR, Fernando Mezzadri.

O deputado estadual Alexandre Curi (PSD), um dos parlamentares que recebeu o grupo, considerou importante a iniciativa, bem como a preocupação e disse que as autoridades estaduais têm feito todo um esforço pelo cumprimento das determinações judiciais, sempre respeitando também o direito de livre manifestação política dos paranaenses. Ele e o deputado Romanelli se dispuseram a atender o pedido do Movimento Suprapartidário e intermediar um encontro com o governador na semana que vem.

O líder do governo, deputado Tiago Amaral, que também conversou com as lideranças suprapartidárias, adiantou que, independentemente do lado político, o canal de diálogo com o governo está “totalmente aberto”. “Nossa determinação, é claro, é sempre para tentar esclarecer o máximo possível. Foi feita uma solicitação de uma agenda com o governo e vamos tentar, sim, essa agenda para que possam ser levadas essas preocupações e qualquer necessidade que se tenha ”, disse Amaral.

“A reunião foi muito positiva e essa movimentação é essencial para sensibilizar as várias e diferentes forças possíveis no estado”, afirmou o líder da Oposição, Arilson Chiorato. “É importante esse diálogo para que tenhamos o mais rápido possível o desbloqueio total das rodovias no Paraná”, completou.