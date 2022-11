MP apura bloqueios em Maringá e Santa Isabel do Ivaí.

O Ministério Público do Paraná (MP/PR) abriu duas investigações preliminares sobre bloqueios de rodovias e vias públicas no Estado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inconformados com a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. As investigações apuram bloqueios promovidos por bolsonaristas em Santa Isabel do Ivaí (região Noroeste) e Maringá (região Norte).

