O Ministério Público do Paraná (MP/PR) abriu duas investigações preliminares sobre bloqueios de rodovias e vias públicas no Estado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inconformados com a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. As investigações apuram bloqueios promovidos por bolsonaristas em Santa Isabel do Ivaí (região Noroeste) e Maringá (região Norte).

Em Santa Isabel do Ivaí, a apuração pretende “acompanhar e viabilizar adoção de medidas em face da ameaça de obstruções ilícitas de rodovias na Comarca de Santa Isabel do Ivaí em razão de protestos após o resultado do 2º turno das eleições gerais de 2022”. A interdição teria ocorrido na PR-182 no último dia 1º. Em Maringá, a investigação é sobre o bloqueio de trechos de rodovias estaduais nos limites da cidade, incluindo na Avenida Morangueira.