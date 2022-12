Reprodução/MPPR

Em Maringá, no Norte Central do estado, o Ministério Público do Paraná deflagrou a Operação Play, que investiga possível fraude a procedimentos licitatórios do Município envolvendo o fornecimento e a instalação de playgrounds de cordas, bem como os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em residências e empresas da cidade e na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

