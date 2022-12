As verbas de ressarcimento são um valor que os deputados estaduais recebem além do salário (que é de R$ 25.322,22). Trata-se de uma espécie de reembolso de algumas despesas relativas ao exercício do mandato, como passagens de avião ou de ônibus, telefones, correspondência, moradia, refeições, combustível, aluguéis e manutenção de escritório e de veículos.

Até o ano passado, os representantes do Poder Legislativo tinham direito a R$ 33.047,86 por mês (ou R$ 396.574,32 por ano) para cobrir gastos relativos ao mandato. Já em 2022 o valor das verbas de ressarcimento foi reajustado em 10,7%, chegando ao valor mensal de R$ 36.596,36 (R$ 439.156,32 anualmente). Se o parlamentar não usar o recurso todo no mês, ele pode somar o saldo ao mês subsequente. Ao final do ano, os saldos são zerados.