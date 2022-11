Copel: oposição também vai recorrer ao Ministério Público. Foto: divulgação.

Em requerimento encaminhado ao governador Ratinho Jr., os deputados de oposição na Assembleia Legislativa (Alep) pediram a suspensão imediata da venda de ações da Copel. A proposta está prevista no projeto de lei 493/2022, encaminhado hoje (21) pelo governador ao Legislativo. A bancada também vai recorrer ao Ministério Público do Estado (MP-PR), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

