O líder da oposição, Arilson Chiorato (PT): bloco também pediu providências do Ministério Público Federal. (Foto: Orlando Kissner/Alep)

O líder da bancada de oposição ao governo Ratinho Jr na Assembleia Legislativa, deputado Arilson Chiorato (PT), anunciou hoje que o bloco vai entrar na Justiça com uma ação popular para tentar barrar a privatização da Copel. Ontem, o governador Ratinho Jr (PSD) encaminhou à Casa projeto que transforma a Copel em companhia de capital disperso sem acionista controlador, promovendo uma oferta pública ações ordinárias e certificados de depósito de ações. A intenção é reduzir a participação do Estado no capital social da empresa de 31% para 15% e a 10% da quantidade total de votos conferidos pelas ações com direito a voto da companhia. A estimativa do Estado é arrecadar R$ 3 bilhões para investimentos com a operação. O projeto tramita em regime de urgência, e teve a votação adiada hoje por um pedido de vistas na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia.

