Reprodução

O padre Danillo Neto, da Paróquia Imaculado Coração de Maria, em Nerópolis, Goiás, abandonou a missa que celebrava no domingo, 6, após desentendimento político com fiéis. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ouvir o religioso pedir silêncio e, na sequência, afirmar: “Beleza, vocês não precisam de padre? Estou deixando a paróquia.” Logo após, Neto tira a batina e sai por uma porta lateral ao altar.

A Diocese de Anápolis, que responde pela paróquia de Nerópolis, emitiu nota “lamentando profundamente” o episódio. Informou ainda que o bispo responsável “está acompanhando a situação pessoalmente e tomará as devidas providências”. A diocese ainda reiterou a posição “não partidária da Igreja” e repudiou qualquer ato de intolerância, rogando aos fiéis que “orem pelo sacerdote”.

Após a repercussão do caso, o religioso se pronunciou nas redes sociais. Ele se classifica como “de direita e ante comunista (sic)” e postou em seu Instagram uma resposta encaminhada a uma seguidora, na qual dá a sua versão dos fatos. “Havia tempo que eu vinha alertando sobre o mal do comunismo, mas a maioria não gostava”, disse, acrescentando que se deparou com “marginais que estavam vendendo droga” em frente à igreja antes da missa e, que ao supostamente serem questionados, teriam respondido “faz o L, padre”.

Conforme o relato do religioso, uma mulher teria se levantado e dito que “não precisava de padre”, o que teria gerado sua atitude de tirar a batina e deixar o altar. “Aí, eu deixei tudo porque não tenho mais estrutura. Se eu não posso pregar a verdade, então pra que ser padre?”, perguntou.