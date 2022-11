Franklin de Freitas

Um parecer técnico conclusivo elaborado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, assinado por Christiana Tosin Mercer, da Seção de Contas Eleitorais da corte paranaense, e por Paulo Sergio Esteves, da Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias, recomenda que as contas do senador eleito Sergio Moro (União Brasil) sejam reprovadas.

