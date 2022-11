Paulo Litro (PSD): agronegócio (Dálie Felberg)

Aos 30 anos e depois de dois mandatos na Assembleia Legislativa do Paraná, Paulo Litro (PSD) estará em Brasília a partir do próximo para defender propostas que deem mais autonomia para os municípios. Filho dos ex-deputados Luiz Fernandes Litro e Rose Litro, ele foi eleito deputado federal pela primeira vez neste ano, com 82.707 votos.

Uma das intenções de Paulo Litro na Câmara será lutar por um novo pacto federativo. “O objetivo é garantir maior autonomia legislativa aos estados e uma distribuição de recursos mais justa entre municípios, estados e União”, diz o deputado federal eleito.

Na Assembleia, Litro foi autor do projeto que estabelece diretrizes para o aumento de vagas de trabalho para o primeiro emprego e da lei que isenta o doador de sangue do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos e processos seletivos. Ele também deu atenção às áreas do Direito do Consumidor e do terceiro setor.

Paulo Litro é formado em Direito e pós-graduado em Direito Administrativo. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2014, com 60.918 votos, e reeleito em 2018, com 61.791 votos.

Bem Paraná – Por que optou por sair candidato a deputado federal e o que isso representa?

Paulo Litro – Optei por sair candidato a deputado federal por acreditar que, com a experiência que acumulei em oito anos na Assembleia, estou preparado para participar das discussões legislativas nacionais e contribuir para a promoção de uma política municipalista junto ao governo federal, garantindo recursos e fortalecendo o desenvolvimento do nosso estado e país.

Bem Paraná – Quais as principais bandeiras do seu mandato?

Paulo Litro – Tenho como principais bandeiras o municipalismo, que sempre foi uma marca dos meus mandatos como deputado estadual, e o agronegócio, que é um dos principais pilares da economia paranaense e do país. Também quero ampliar o debate do Pacto Federativo, essencial para dar maior autonomia econômica para municípios e estados.

Bem Paraná – Que projetos podem ser apresentados?

Paulo Litro – Quero trabalhar em projetos que contribuam para a atualização da legislação brasileira, bem como defender um novo Pacto Federativo, visando garantir maior autonomia legislativa aos estados e uma distribuição de recursos mais justa entre municípios, estados e União. Terei uma atenção especial a projetos que desburocratizem o empreendedorismo e que potencializem o trabalho dos produtores e trabalhadores rurais. Também quero levar leis que apresentamos e que foram sancionadas no estado para nível federal, como a lei que garante aos alunos com Síndrome de Down o direito de matrícula simultânea nas escolas da rede regular de ensino e escolas de atendimento educacional especial e a lei que isenta doadores de sangue do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos.