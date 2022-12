Sérgio Moro: “Maus perdedores” (Franklin Freitas)

O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, entrou com um pedido na Justiça Eleitoral do Paraná para cassar o mandato do senador eleito Sérgio Moro (União Brasil-PR). Em um processo sigiloso, o diretório do Paraná questiona irregularidades nos gastos de campanha do ex-juiz.

A movimentação do PL vem menos de dois meses depois de Moro ter apoiado publicamente Bolsonaro e o acompanhado em debates televisivos e entrevistas coletivas no segundo turno da eleição presidencial. De acordo com fontes do PL, a ação conta com o aval do presidente nacional Valdemar Costa Neto, embora tenha sido impetrada pelo diretório estadual do PL no Paraná, comandado pelo deputado federal Fernando Giacobo.

Moro foi eleito senador pelo Paraná com 33,82% dos votos, em uma disputa apertada com o segundo colocado, o deputado federal Paulo Martins (PL), que alcançou 29,12% dos votos.

O processo está sob sigilo e por isso nem a legenda estadual e nem o presidente nacional PL, Valdemar Costa Neto, se manifestaram.

No fim da tarde de quarta-feira (7), Moro comentou no Twitter a ação do PL. “Soube pela imprensa que Fernando Giacobo, Presidente do PL/PR, e Paulo Martins, segundo colocado nas eleições paranaenses, ingressaram com ação buscando cassar meu mandato de Senador. Anote esses nomes. Maus perdedores que resolveram trabalhar para o PT e para os corruptos. Da minha parte, nada temo, pois sei da lisura das minhas eleições. Agora impressiona que há pessoas que podem ser tão baixas. O que não conseguem nas urnas, tentam no tapetão”, postou ele.

Na quarta, o colunista Guilherme Amado, do site Metrópoles, informou que Moro pretendia pedir para se filiar ao PL de Bolsonaro, já que o seu atual partido União Brasil tem se aproximado cada vez mais do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva — alvo de Moro quando ele era juiz na Operação Lava Jato. Na mesma reportagem, Amado informou que Valdemar, no entanto, é totalmente contra a filiação do ex-juiz.