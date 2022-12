A Polícia Militar do Distrito Federal encontrou nesta terça-feira, 27, por volta das 16 horas, uma mochila suspeita no Setor Hoteleiro Norte, em Brasília. A PM acionou a Operação Petardo para apurar o risco de ser uma bomba. Neste momento, o hotel em que o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está hospedado, no Setor Hoteleiro Sul, é sobrevoado por helicópteros.