Solange Ferreira Bueno, candidata do PMN ao governo do Paraná (Foto: Franklin de Freitas)

O presidente do PMN no Paraná, Marcelo Sampaio, pediu à Justiça Eleitoral mais 30 dias para o partido apresentar as contas de campanha para o governo do estado. O prazo terminou no último dia 30, mas a candidata ao governo, Solange Ferreira Bueno, não teria apresentado as notas referentes aos gastos de campanha. Segundo Sampaio, notas apresentadas pela candidata não foram aceitas pela Justiça Eleitoral.

