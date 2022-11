A Polícia Civil do Paraná abriu ontem inquérito para investigar o caso de um ônibus escolar que foi atacado e teve janelas quebradas ao passar por um protesto bolsonarista contra o resultado das eleições presidenciais no segundo turno, em Bandeirante (região Norte).

“A PCPR instaurou um inquérito policial para investigar o caso e todas as diligências cabíveis estão sendo realizadas. Envolvidos e testemunhas estão sendo ouvidas. A princípio, o ônibus foi atingido por disparos de arma de airsoft e uma pedra. O autor dos disparos foi identificado. O fato ocorreu na quarta-feira (23), em Bandeirantes, e ninguém ficou ferido”, disse em nota a Polícia Civil.

O ônibus escolar que transportava cerca de 30 alunos do Colégio Estadual do Paraná Cyriaco Russo, em Bandeirantes, no Norte do Estado, foi alvo de um ataque a tiros na noite de quarta-feira (23), por volta das 21h30. Estudantes disseram que um homem fez dois disparos de arma de fogo contra o coletivo, quando passava na frente à base militar Tiro de Guerra, na Avenida Edelina Meneghel Rando, onde havia concentração de manifestantes em uma das entradas da cidade. Os alunos fizeram “L” em alusão ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse momento, tiros teriam sido disparados contra o ônibus, quebrando ao menos duas janelas. Ninguém ficou ferido.