Servidores públicos e Prefeitura de Curitiba terão mais seis meses para negociar os novos planos de carreira do funcionalismo. O prazo foi decidido após articulação dos vereadores da Câmara Municipal junto ao Executivo, com a mediação da Mesa Diretora da Casa, em resposta à intensa movimentação dos sindicatos. “O prefeito prorrogou a suspensão dos planos”, anunciou o presidente da CMC, Tico Kuzma (Pros), em plenário ontem.

“A prorrogação por mais seis meses é para que a proposta apresentada e outras que ainda irão vir possam ser melhor debatidas e aperfeiçoadas. Era uma solicitação dos servidores, que a discussão não fosse feita em regime de urgência, e, na mensagem enviada pelo prefeito [Greca], ele fala que a prorrogação ‘é medida de prudência e de responsabilidade, além de evidenciar o respeito que temos ao meritório trabalho do Legislativo de Curitiba’”, afirmou Kuzma.

O Executivo suspendeu os seis planos de carreira do funcionalismo público há cinco anos, quando a Câmaera aprovou o ajuste fiscal. De lá para cá, a medida foi prorrogada duas vezes e expiraria no final de 2022. A intenção da prefeitura era ter os novos planos aprovados pela Câmara até essa data, mas apenas um deles já chegou ao Legislativo. Com as divergências a Câmara recebeu, ontem, o projeto que prorroga até 30 de junho de 2023 a suspensão dos atuais planos