Divulgação

O presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) recebeu nesta quarta (7) uma Medalha da Ordem de Rio Branco no grau Grande Oficial. A entrega foi feita pelo vice-presidente Hamilton Mourão, no Palácio Itamaraty, em Brasília.

A Ordem de Rio Branco foi instituída pelo Decreto nº 51.697, de 5 de fevereiro de 1963, com o objetivo de, ao distinguir serviços meritórios e virtudes cívicas, estimular a prática de ações e feitos dignos de honrosa menção.

Leia mais no Blog Política em Debate