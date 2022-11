Foto: Valquir Aureliano

Carol Dartora (PT), primeira deputada federal negra eleita no Paraná, foi nomeada na terça-feira (22) para integrar a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no grupo de trabalho de desenvolvimento social. “Foi oficializada minha participação na equipe de transição do governo Lula na área de desenvolvimento social. Reafirmo meu compromisso com o povo brasileiro e com essa pauta que será prioridade neste novo governo. Precisamos combater a desigualdade e cuidar das pessoas!”, postou ela no Twitter. Atualmente, ela é vereadora em Curitiba.

Também fazer parte da equipe de transição, os paranaenses presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffman na Coordenação de Articulação Política, o deputado federal reeleito Ênio Verri (PT) no Planejamento, o ex-ministro Paulo Bernardo nas Comunicações, o deputado federal reeleito Aliel Machado (PV) para a área de esportes; Ricardo Marcelo Fonseca, reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), para a educação; e Luciano Ducci, deputado federal reeleito, na saúde.