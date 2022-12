(Divulgação)

A Assembleia Legislativa do Paraná realiza, nesta segunda-feira (12), duas sessões plenárias, sendo uma ordinária e outra extraordinária. Nelas, os parlamentares voltam a debater em plenário a proposta que prevê aumento real no Salário Mínimo Regional no Estado do Paraná a partir de 2023. O projeto está pautado para ser votado em segundo turno.



Segundo a matéria, a regra de reajuste salarial do Estado fixada pelo projeto terá vigência até 2026. A proposta determina que os pisos salariais deverão ser reajustados anualmente, sendo aplicados para o período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.