A presidente nacional do PT, deputada federal paranaense Gleisi Hoffmann, anunciou ontem que o PSD do ex-ministro Gilberto Kassab aceitou convite para integrar a equipe de transição do governo Lula. “Acabo de sair de uma ótima conversa com o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Levei o convite para que o PSD integre o governo de transição e o Conselho Político”, escreveu Gleisi no twitter.

A deputada confirmou que o deputado federal Antonio Brito (PSD-BA) foi indicado pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, para compor o Conselho de transição. “Mais tarde o PSD indicará os membros que integrarão o governo de transição”, explicou.

Aproximação – O PSD não teve candidato próprio à Presidência da República nem apoiou nenhum dos nomes da disputa. O partido liberou seus comandados a apoiarem quem quisessem. O PSD também é o partido do governador reeleito do Paraná, Ratinho Júnior, que apoiou a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno.

Na semana passada, o governador esteve em Brasília para reunião com o vice-presidente eleito e coordenador do grupo de transição do novo governo, Geraldo Alckmin (PSB). Depois de se engajar na campanha de Bolsonaro, Ratinho Jr busca pontes com a nova gestão.

Além do PSD, integram a equipe de transição PV, Pros, PSB, Rede, PDT, Agir e Solidariedade. O MDB foi convidado, mas ainda não respondeu ao convite.

Economia – O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), confirmou ontem oito nomes da equipe de transição de governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os nomes incluem os responsáveis pelas áreas econômica e de desenvolvimento social.

Na área econômica, estão confirmados os nomes de André Lara Resende e Pérsio Arida – economistas responsáveis pelo Plano Real que estabilizou a moeda nos anos 90, durante os governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso; além de Guilherme Mello e Nelson Barbosa,

Na área de desenvolvimento social, Alckmin confirmou a senadora e ex-candidata à Presidência, Simone Tebet (MDB/MS), além de Márcia Lopes, Tereza Campello e André Quintão.