Divulgação/Alep – Stephanes Junior

ligados ao PT apresentaram denúncia ao Ministério Público Federal contra o suplente de deputado federal Reinhold Stephanes Júnior (PSD) e o exvereador de Curitiba, Rodrigo Reis, pela participação dos dois nos atos antidemocráticos deflagrados após a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. Na ação, o partido aponta postagem de Stephanes Jr e Reis em apoio às manifestações que defendem uma “intervenção militar” contra o resultado das eleições.

“Os denunciantes de forma preliminar juntam algumas das postagens e manifestações do denunciado, demonstrando sua defesa, adesão e divulgação dos atos antidemocráticos, ilegítimos e inconstitucionais, na forma do ordenamento civilizatório que o Brasil ainda respeita”, aponta a legenda. >Em relação ao denunciado Rodrigo Braga Reis colaciona-se fotos de vídeos existentes em sua conta. Em todos eles o denunciado claramente declara apoio e incentiva que as pessoas permaneçam na manifestação. Afirmando que o ‘Estado dá exemplo de cidadania’. Convocando as pessoas a participarem da manifestação pacífica para que o “o Brasil não seja governado por corruptos”, claramente se insurgindo contra o resultado das eleições”, diz o documento.