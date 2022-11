O Partido dos Trabalhadores pode fechar o seu apoio à reeleição do presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira (PP-AL), nesta semana, segundo o vice-presidente do partido deputado Josué Guimarães (PT-CE).



“Começamos a dialogar com ele (Lira) sobre nossa participação na reeleição dele, tendo em vista os interesses do governo. Nesta semana podemos fechar essa construção e anunciar a posição oficial do PT”, disse Guimarães. “Até quarta-feira se o texto da PEC da transição for apresentado no Senado e a ação política com bloco que está discutindo reeleição de Lira e aprovação da PEC avançar. Espero que até quarta-feira a gente desate esse nó e tenha oficialmente o texto da PEC”.



Guimarães acredita que a definição possa ocorrer amanhã, quando a bancada do PT e a federação Brasil da Esperança possuem encontros para tratar do tema. O deputado negou que haja demora no posicionamento da legenda à reeleição de Lira e atribuiu o processo aos ritos internos do partido e mecanismos de decisão para ouvir a bancada.