Ratinho Jr (PSD): definindo a equipe do segundo mandato. Foto: AEN

O governador Ratinho Junior anunciou hoje mais cinco nomes que vão compor a sua equipe de secretariado no governo do Paraná nos próximos quatro anos. Foram confirmados Eduardo Pimentel na Secretaria das Cidades, Luciana Casagrande Pereira na Secretaria da Cultura, Helio Wirbiski na Secretaria do Esporte, Marcelo Rangel na Secretaria de Inovação Modernização e Transformação Digital e o tenente-coronel Sérgio Vieira Benício da Casa Militar.

