O governador Ratinho Junior anunciou ontem mais cinco nomes que vão compor a sua equipe de secretariado no governo do Paraná nos próximos quatro anos. Foram confirmados Eduardo Pimentel na Secretaria das Cidades, Luciana Casagrande Pereira na Secretaria da Cultura, Helio Wirbiski na Secretaria do Esporte, Marcelo Rangel na Secretaria de Inovação Modernização e Transformação Digital e o tenente-coronel Sérgio Vieira Benício da Casa Militar.

Os secretários serão nomeados para os respectivos cargos após a posse do governador, marcada para 1º de janeiro na Assembleia Legislativa. Na quarta-feira, foi anunciado o primeiro nome, na Secretaria Segurança Pública do Estado: o coronel Hudson Leôncio Teixeira, que até então era comandante-geral da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

Ontem também foi confirmado o nome do novo comandante-geral da PMPR, coronel Sérgio Almir Teixeira, e a continuidade do delegado Silvio Jacob Rockembach no comando da Polícia Civil do Paraná.

Cidades – A Secretaria das Cidades, anteriormente chamada de Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, ficará sob o comando do vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel. Sua principal missão será o aprimoramento de programas de financiamento e liberação de recursos aos municípios.