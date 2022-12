Ratinho Jr (PSD): governador afirma que pretende privatizar companhia até julho do ano que vem. Foto: Franklin de Freitas

O governador Ratinho Jr (PSD) anunciou hoje, pouco antes da cerimônia de diplomação dos eleitos no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR), a intenção de privatizar a Compagás em seu segundo mandato que começa em janeiro. Segundo Ratinho Jr, o objetivo garantir investimentos privados para a ampliação da rede de distribuição de gás industrial no Estado. De acordo com o governador, a ideia é concluir essa privatização até julho do ano que vem.

