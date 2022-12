Governador Carlos Massa Ratinho Júnior, assina decreto Foto: José Fernando Ogura/ANPr

O governador Ratinho Junior anunciou nesta quinta-feira (29) três novos nomes para o comando da Casa Civil, Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Secretaria do Planejamento a partir de 2023. As duas primeiras ficarão com os atuais titulares, João Carlos Ortega e Norberto Ortigara, e a última será administrada pelo deputado estadual e ex-chefe da Casa Civil, Guto Silva.

