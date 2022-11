Foto: Henry Milleo – Ricardo Marcelo Fonseca

O reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Ricardo Marcelo Fonseca integra o grupo de Educação no governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O nome dele foi anunciado na tarde desta segunda-feira (14) pelo coordenador-geral da transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin.

Na lista estão o ex-ministro da Educação no governo Dilma Rousseff, Henrique Paim, e uma das herdeiras e irmã do ex-presidente do Banco Itaú, Roberto Setúbal, a socióloga Neca Setúbal.

Coordenação executiva

Floriano Pesaro, ex-deputado federal;

Coordenação de articulação política

Gleisi Hoffman, presidente nacional do PT

Coordenação de grupos técnicos

Aloizio Mercadante, um dos fundadores do PT

Coordenação de organização da posse

Rosângela Silva, a Janja, esposa de Lula, futura primeira-dama e socióloga

Grupos técnicos:

Assistência social

Simone Tebet (MDB); Márcia Lopes, assistente social e professora; Tereza Campello, economista; André Quintão, deputado estadual.

Cidades e Habitação

Guilherme Boulos, deputado federal eleito (PSOL); Márcio França (PSB), ex-governador de São Paulo; Ermínia Maricato, arquiteta e urbanista; Evanise Lopes Rodrigues, mestre em urbanismo; Geraldo Magela, ex-deputado federal; Inês Magalhães, ex-ministra das Cidades; João Campos (PSB), prefeito de Recife; José de Filippi (PT), prefeito de Diadema; Maria Fernanda Ramos Coelho, ex-presidente da Caixa; Nabil Bonduki, urbanista e professor da FAU-USP; Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói

Comunicações

Paulo Bernardo, ex-ministro das Comunicações; Jorge Bittar, ex-deputado federal; Cezar Alvarez, ex-secretário do Ministério de Comunicações; Alessandra Orofino, especialista em economia e direitos humanos formada na Universidade de Columbia.

Desenvolvimento Regional

Randolfe Rodrigues, senador (Rede Sustentabilidade-AP);

Direitos Humanos

Maria do Rosário, deputada federal e ex-ministra de Direitos Humanos; Silvio Almeida, advogado; Luiz Alberto Melchetti, doutor em economia; Janaína Barbosa de Oliveira, representante do movimento LGBTQIA+; Rubens Linhares Mendonça Lopes, do setorial do PT para pessoas com deficiência; Emidio de Souza, deputado estadual (SP); Maria Victoria Benevides, socióloga, professora doutora.

Sub-grupo da Infância

Maria Luiza Moura Oliveira, psicóloga, professora aposentada da Universidade Católica de Goiás; Welington Pereira da Silva, teólogo, pastor da igreja metodista, conselheiro do Conanda (Brasília)

Economia

André Lara Resende, economista; Guilherme Mello, economista; Nelson Barbosa, economista; Pérsio Arida, economista.

Educação

Henrique Paim, ex-ministro da Educação; Andressa Pellanda, coordenadora da Campanha pelo Direito à Educação; Alexandre Schneider, ex-secretário municipal de Educação de São Paulo; Binho Marques, ex-governador do Acre; Cláudio Alex, presidente Conif; Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE); Macaé Evaristo, deputada estadual eleita por MG; Maria Alice (Neca) Setubal, presidente do Conselho Consultivo da Fundação Tide Setubal; Paulo Gabriel, ex-reitor da UFRB; Priscila Cruz, presidente executiva do "Todos Pela Educação"; Ricardo Marcelo Fonseca, presidente da Andifes; Rosa Neide, deputada federal; Teresa Leitão, senadora eleita; Veveu Arruda, ex-prefeito de Sobral

Esporte

Ana Moser, ex-atleta de voleibol; Edinho Silva (PT), prefeito de Araraquara; Isabel Salgado, ex-atleta de voleibol; José Luís Ferrarezi, ex-vereador; Marta Sobral, ex-jogadora de basquete; Mizael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico; Nádia Campeão, ex vice-prefeita de São Paulo; Raí Souza de Oliveira, ex-jogador de futebol; Verônica Silva Hipólito; atleta paralímpica

Infraestrutura

Alexandre Silveira, senador por MG; Fernandha Batista, secretária de Infraestrutura de Pernambuco; Gabriel Galipolo, economista; Maurício Muniz, ex-ministro da Secretaria de Portos; Miriam Belchior, ex-ministra de Planejamento; Paulo Pimenta, deputado federal; Marcus Cavalcanti, secretário de Infraestrutura da BA

Juventude

Bruna Chaves Brelaz, presidente da UNE; Gabriel Medeiros de Miranda, subsecretário de Juventude do RN; Jiberlandio Miranda Santana, presidente da União da Juventude Socialista do ES; Keli dos Santos Araújo; secretária-geral de Juventude do PT; Marcos Barão; membro da Juventude do MDB; Nádia Beatriz Martins Garcia Pereira, secretária nacional da Juventude do PT; Nilson Florentino Júnior, secretário adjunto da Juventude do PT; Thiago Augusto Morbac, presidente nacional da União da Juventude Socialista; Sabrina Santos, membro da UNAS

Cultura

Áurea Carolina, deputada federal (PSOL-MG); Lucélia Santos, atriz e ex-candidata a deputada federal pelo PSB Márcio Tavares, Secretário Nacional de Cultura do PT; Margareth Menezes, cantora

Igualdade Racial

Nilma Lino Gomes, ex-ministra de Igualdade Racial; Givânia Maria Silva, quilombola e doutora em sociologia; Douglas Belchior, professor; Thiago Tobias, do Coalizão Negra; Ieda Leal, Movimento Negro Unificado (MNU); Martvs das Chagas, secretário do Planejamento de Juiz de Fora; Preta Ferreira, movimento negro e movimento de moradia.

Indústria, Comércio e Serviços

Germano Rigotto, ex-governador do Rio Grande do Sul; Jackson Schneider, executivo da Embraer e ex-presidente da Anfavea; Rafael Lucchesi, diretor-geral do Senai Nacional; Marcelo Ramos, deputado federal (AM);

Pequenas Empresas

Paulo Okamotto, ex-presidente do Sebrae e do Instituto Lula; Paulo Feldmann, professor da USP; Tatiana Conceição Valente, especialista em economia solidária; André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Mulheres

Anielle Franco, diretora do Instituto Marielle Franco e irmã da vereadora morta; Roseli Faria, economista; Roberta Eugênio, mestre em direito, pesquisadora do Instituto Alziras e ex-assessora de Marielle Franco; Maria Helena Guarezi, ex-diretora de Itaipu e amiga pessoal de Janja; Eleonora Menicucci, ex-ministra da Secretaria de Política para Mulheres; Aparecida Gonçalves, ex-secretária Nacional da Violência contra a Mulher.

Planejamento, Orçamento e Gestão

Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda; Enio Verri, deputado federal (PT-PR); Esther Dweck, economista e professora da UFRJ; Antonio Corrêa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia.

Saúde

Humberto Costa, senador (PT)

Conselho político de transição