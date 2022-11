Rodrigo Fonseca/CMC

No próximo dia 2 de dezembro, às 9h, a Câmara Municipal de Curitiba (CMC) realizará uma audiência pública para debater a proposta da Prefeitura de Curitiba para revisão da Planta Genérica de Valores (PGV) dos imóveis da cidade e os impactos disso na cobrança do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano). O agendamento foi submetido hoje (28) ao plenário, por iniciativa dos vereadores Amália Tortato e Rodrigo Marcial, do Novo (407.00028.2022), e aprovado em votação simbólica. A proposta (002.00008.2022) tramita em regime de urgência e deve ser votada na CMC até o dia 5 de dezembro.

