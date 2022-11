Assembleia:: projeto deve ser votado hoje em segundo turno. Franklin de Freitas

Um grupo de 24 entidades ligadas ao setor industrial do Paraná divulgou ontem um manifesto contra os projetos que integram o pacote do governo Ratinho Jr em discussão na Assembleia Legislativa e que aumentam a alíquota básica do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de 18% para 19%, e do ICMS de bebidas e refrigerantes de 18% para 25%. A proposta foi aprovada em primeiro turno na semana passada, e deve ser votada hoje em segundo turno pelos deputados.

Leia mais no blog Política em Debate.