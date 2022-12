Simone Tebet e Lula (foto: Ricardo Stuckert / Instituto Lula)

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) decidiu aceitar nesta terça-feira, 27, assumir o Ministério do Planejamento e Orçamento no governo do presidente diplomado Luiz Inácio Lula Da Silva (PT), após incertezas nos últimos dias envolvendo a possibilidade de que a pasta abrigasse também bancos públicos.

Os últimos acertos da abrangência da pasta serão fechados por Lula nos próximos dias, mas aliados da senadora apontam que ela conseguiu manter sob seu comando o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que por acerto anterior ficaria na Casa Civil.

Segundo políticos próximos da negociação, o futuro ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, informou do MDB que o PPI vai ser subordinado ao Planejamento. A senadora também teria sob seu comando do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA).

Além disso, também estaria sob sua responsabilidade a área de relações internacionais com bancos de desenvolvimento.

Terceira colocada nas eleições, emedebista apoiou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno e participou ativamente da campanha eleitoral. Seu apoio foi considerado fundamental para a vitória do petista.

Tebet, 52, é adbogada e professora. Já foi deputada estadual em MS, prefeita de Três Lagoas (MS) por duas vezes e vice-governadora. Após a vitória do petista, foi anunciada para compor a área de desenvolvimento social do grupo de transição;