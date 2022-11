Manifestantes protestam na Alep (Franklin Freitas)

A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira (23), por 38 votos a 14, em primeiro turno, projeto enviado à Casa na segunda-feira pelo governador Ratinho Júnior (PSD) que autoriza o Estado a vender ações da Copel. Funcionários da companhia promoveram uma manifestação no Centro Cívico contra o pacote e acompanharam a votação nas galerias do plenário para pressionar os deputados a rejeitá-lo. O projeto tramita em regime de urgência.

O projeto transforma a Copel em companhia de capital disperso sem acionista controlador, promovendo uma oferta pública ações ordinárias e certificados de depósito de ações. A intenção é reduzir a participação do Estado no capital social da empresa de 31% para 15% e a 10% da quantidade total de votos conferidos pelas ações com direito a voto da companhia. A estimativa do Estado é arrecadar R$ 3 bilhões para investimentos com a operação.

Na terça-feira (22), a proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Hoje pela manhã, ela passou na Comissão de Finanças. Ontem, a deputada Mabel Canto (PSDB) apresentou requerimento pedindo o adiamento da votação por uma sessão, mas ele foi rejeitado por 32 votos a 12. A bancada de oposição anunciou que vai entrar com uma ação popular na Justiça para barrar a privatização da companhia.

“O governador disse na campanha que não venderia a Copel. Depois de eleito, ele mudou de ideia”, criticou o deputado Professor Lemos (PT). “Ninguém fez campanha eleitoral para se eleger dizendo que queria ser deputado para aprovar a venda da Copel”, reforçou o deputado Tadeu Veneri (PT).

Mabel Canto chegou a reproduzir um áudio gravado por Ratinho Jr durante a campanha em que o governador afirmou que a Copel não seria privatizada. O líder da oposição, deputado Arilson Chiorato (PT) lembrou que a companhia tem um lucro anual de R$ 5 bilhões. “Enquanto a Alemanha, Estados Unidos e França reestatiza energia e saneamento, o Paraná vende a Copel”, disse.

Os manifestantes que lotaram as galerias entoaram palavras de ordem como “a Copel é nossa”, e pediram a retirada de pauta da proposta.

Secretarias

Ao todo, o governador encaminhou na segunda-feira um pacote de 16 projetos em regime de urgência. Um deles prevê uma reforma administrativa com a criação de nove novas secretarias e 493 cargos a um custo anual de R$ 93 milhões. A proposta chegou a ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, mas teve a votação adiada na Comissão de Finanças após um pedido de vistas.

As novas secretarias serão Justiça e Cidadania; Ação Social e Família; Mulher e Igualdade Racial; Cultura; Esporte; Turismo; Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; Indústria, Comércio e Serviços; Trabalho, Qualificação e Renda; e Inovação, Modernização e Transformação Digital. Nessa mudança, algumas superintendências criadas na reforma administrativa em 2019 passam a ter status de Secretaria.

Justiça

A bancada de oposição ao governo Ratinho Jr na Assembleia Legislativa entrou hoje com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Paraná pedindo a suspensão da tramitação do projeto. O bloco também apresentou três emendas ao texto original. Nas propostas, a bancada autoriza o Executivo a alienar ações da Copel desde que seja assegurado no mínimo 51% das ações ordinárias pelo Estado.

Raio x

Veja como votou cada deputado

Sim

Adelino Ribeiro PSD

Alexandre Amaro Repub

Alexandre Curi PSD

Anibelli Neto MDB

Artagão Junior PSD

Bazana PSD

Boca Aberta Junior PROS

Cantora Mara Lima Repub

Cobra Repórter PSD

Fernando Martins Repub

Del. Jacovós PL

Douglas Fabrício Cidadania

Dr. Batista União

Elio Rusch União

Francisco Buhrer PSD

Galo PP

Gilberto Ribeiro PL

Gilson De Souza PL

Guto Silva PP

Homero Marchese Repub

Jonas Guimarães PSD

Luiz Carlos Martins PP

Luiz Fernando Guerra União

Marcel Micheletto PL

Marcio Nunes PSD

Mauro Moraes União

Natan Sperafico PP

Nelson Justus União

Nelson Luersen União

Paulo Litro PSD

Plauto Miró União

Reichembach PSD

Ricardo Arruda PL

Rodrigo Estacho PSD

Soldado Adriano José PP

Soldado Fruet PROS

Tiago Amaral PSD

Tião Medeiros PP

Não

Arilson Chiorato PT

Coronel Lee DC

Cristina Silvestri PSDB

Evandro Araújo PSD

Goura PDT

Luciana Rafagnin PT

Luiz Claudio Romanelli PSD

Mabel Canto PSDB

Marcio Pacheco Repub

Michele Caputo PSDB

Professor Lemos PT

Requião Filho PT

Tadeu Veneri PT

Tercílio Turini PSD