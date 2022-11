Galerias da Assembleia: funcionários da Copel protestam contra privatização. Foto: Franklin de Freitas.

Em meio a protestos de pessoas que ocupam as galerias da Casa, a Assembleia Legislativa vota hoje um pacote de projetos encaminhados na véspera pelo governador Ratinho Júnior (PSD) à Casa, que incluem a autorização para a venda de ações da Copel, e a reforma administrativa, com a criação de nove novas secretarias e 493 cargos a um custo anual de R$ 93 milhões. Funcionários da companhia acompanham a sessão e se manifestam contra as propostas.

