O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado requereu ao Tribunal de Contas da União que apure os valores gastos do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, para mover ação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a anulação de parte dos votos no segundo turno das eleições. Furtado aponta indícios de ‘descumprimento à boa-fé processual’ e ‘litigância de má-fé’ na mais recente ofensiva do chefe do Executivo contra o sistema eletrônico de votação.

Furtado pede que a Corte ainda identifique responsáveis por ‘eventual prejuízo causado para União’. Para o subprocurador, a ação de Bolsonaro e do PL ‘caracteriza abuso na proposição de ação, a ensejar dano e a consequente apuração de responsabilidade’. As solicitações devem ser analisadas no bojo de um processo de tomada de contas que está sob relatoria do ministro Bruno Dantas.