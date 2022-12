O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou a lista dos 16 ministros que faltavam para compor o sei governo. Entre eles estão a senadora Simone Tebet e a Marina Silva

Confira a lista de ministros anunciados hoje por Lula:

Gabinete de Segurança Institucional: Gonçalves Dias

Secretaria de Comunicação: Paulo Pimenta

Agricultura: Carlos Fávaro

Integração e Desenvolvimento Regional: Waldez Góes

Pesca: André de Paula

Previdência: Carlos Lupi

Cidades: Jáder Filho

Comunicações: Juscelino Filho

Minas e Energia: Alexandre Silveira

Desenvolvimento Agrário: Paulo Teixeira

Esportes: Ana Moser

Meio Ambiente: Marina Silva

Planejamento: Simone Tebet

Turismo: Daniela do Waguinho

Povos Indígenas: Sônia Guajajara

Transportes: Renan Filho

Randolfe Rodrigues será o líder do governo no Congresso

Jacques Wagner será o líder do governo no Senado

José Guimarães será o líder do governo na Câmara

