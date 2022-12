A Assembleia Legislativa concluiu ontem a aprovação de dois projetos do governo Ratinho Jr que permitem a terceirização dos hospitais regionais de Ivaiporã, Telêmaco Borba e Guarapuava e dos hospitais universitários do Estado. A bancada de oposição apresentou um pacote de emendas para impedir a entrega dos hospitais para empresas privadas. As propostas foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) mas derrubadas pela bancada governista em plenário.

No primeiro projeto, o governo propõe entregar a gestão dos hospitais regionais, oferecendo a administração das unidades por 20 anos com a opção de prorrogação por mais 20, de forma que as unidades que hoje atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) poderão também cobrar pelos serviços prestados. Já no outro projeto, o governo propõe repassar a administração dos hospitais universitários para a iniciativa privada. Na avaliação da oposição, a proposta tira a autonomia das universidades sobre a gestão destas unidades. Os projetos tramitaram em regime de urgência.

O deputado Tadeu Veneri (PT) voltou a apontar as consequências da terceirização dos serviços públicos à população. “São hospitais- escola. A preocupação é que estes hospitais passem a funcionar sob a ótica do mercado, ou seja, lucro. Se é pelo lucro, por que vou ter um aluno dentro do espaço do hospital universitário com o mesmo tempo de atendimento e mesmas condições, que não gera o mesmo recurso necessário para a empresa, do que outros médicos, talvez com valores pagos menores?, questionou. Segundo ele, a bancada oposicionista vai recorrer à Justiça para derrubar a proposta.