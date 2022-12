Sérgio Moro (Franklin Freitas)

Após dois dias de julgamento, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) aprovou nesta quarta (14), no plenário virtual da corte, por unanimidade, a prestação de contas do senador eleito pelo Paraná Sérgio Moro (União). Cinco dos seis membros da Justiça Eleitoral paranaense seguiram o voto da desembargadora Claudia Cristina Cristofani, relatora do processo. O desembargador Fernando Wolff Bodziak declarou-se impedido de votar.

A relatora não seguiu o parecer pela desaprovação das contas elaborado pela equipe técnica da Coordenadoria de Contas Eleitorais do Tribunal.

Nesta quinta (15), no entanto, Moro enfrenta mais uma “batalha” na Justiça. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai julgar a ação que contesta o registro de candidatura dele. Os ministros analisam recurso da federação formada por do PT, PCdoB e PV contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) que decidiu manter o registro de Moro.

