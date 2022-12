O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, adiou o julgamento do recurso envolvendo os tucanos Jocelito Canto e o ex-governador Beto Richa.

Canto recorreu ao TSE contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE) que rejeitou sua candidatura a deputado federal por ter sido condenado em uma ação por em 2002. Ele teria utilizado um policial militar para segurança pessoal.

O TRE indeferiu o registro da candidatura de Canto a deputado federal porque entendeu que prazo de inelegibilidade – de 8 anos – só se inicia a partir do cumprimento de todas as sanções impostas, o que ainda não aconteceu no caso do ex-prefeito de Ponta Grossa. Por isso, proclamou Beto Richa eleito deputado federal.

A defesa sustenta que o prazo de suspensão dos direitos já foi cumprido — incluindo os oito anos da Lei da Ficha Limpa. Mas o TRE teve entendimento contrário e proclamou Beto Richa eleito deputado federal. Nas urnas, Jocelito Canto obteve 74.348 votos e o ex-governador, 64.868 votos