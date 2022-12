Rodrigo Fonseca/CMC – Câmara: vereadores agora vão votar 72 emendas à proposta da prefeitura

Os vereadores de Curitiba aprovaram nesta segunda-feira, 12 de dezembro, em primeiro turno, a Lei Orçamentária Anual (LOA) da prefeitura para 2023. Conforme texto, o município prevê um orçamento de R$ 10,2 bilhões para o período, 12% maior que o deste ano.

Foram 32 votos favoráveis.

A votação em segundo turno está prevista para terça-feira (13).

LOA é a lei que estima para o ano específico (no caso 2023) as despesas e as receitas do município, estabelecendo de que forma serão aplicados os recursos a partir da definição de serviços e áreas prioritárias. Veja abaixo como ficaram definidos valores.

No projeto da LOA, as áreas com maior previsão de recursos da prefeitura são a previdência, seguida por saúde. Setores como trabalho e cultura tiveram redução no orçamento previsto na comparação com este ano. Veja os detalhes: