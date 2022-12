Rodrigo Fonseca/CMC

Os vereadores aprovaram 48 alterações no Regimento Interno da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) ontem O projeto de resolução submetido ao plenário propunha 36 mudanças, que foram todas acatadas pelos parlamentares. As outras 12 alterações vieram de emendas protocoladas pelos vereadores, já na etapa final de tramitação da revisão do Regimento Interno, e também foram endossadas pela maioria dos representantes do Legislativo. Entre elas está a flexibilização do porte de armas dentro da Casa e modificação na licença-maternidade das vereadoras.

