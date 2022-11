Proposta foi apresentada pelo vereador Rodrigo Marcial (Novo): Foto: CMC/divulgação

Os vereadores de Curitiba aprovaram hoje uma moção de protesto contra o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. A iniciativa foi apresentada pelo vereador Rodrigo Marçal (Novo). Segundo Marcial, Moraes teria praticado “atos contrários ao Estado de Direito”, no inquérito das fake news, que investiga a disseminação de informações falsas sobre o processo eleitoral, além da investuigação sobre os atos antidemocráticos e das milícias digitais.

