Os vereadores de Curitiba aprovaram ontem, por 17 votos a cinco e uma abstenção, uma moção de protesto contra o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. A iniciativa foi apresentada pelo vereador Rodrigo Marçal (Novo). Segundo Marcial, Moraes teria praticado “atos contrários ao Estado de Direito”, no inquérito das fake news, que investiga a disseminação de informações falsas sobre o processo eleitoral, além da investuigação sobre os atos antidemocráticos e das milícias digitais.

A vereadora professora Josete (PT) criticou a aprovação da moção. “Uma coisa é a liberdade de expressão, outra é admitir a proliferação de mentiras que colocam em risco o funcionamento das nossas instituições”, escreveu ela no twitter. “Todos podem ter críticas a essa ou aquela decisão. Agora, a Câmara aprovar um protesto contra uma decisão que visa proteger a democracia é um erro, uma ‘mancha na história da Casa’ como bem disse o vereador Dalton Borba”, comentou a parlamentar..