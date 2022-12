A Ponte Preta continua em busca de reforços para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. A equipe alvinegra está apresentando os seus jogadores e confirmou que Mailton será o principal nome da lateral-direita. No entanto, o clube entende que é preciso reforçar o setor e tem sondado algumas possibilidades.

Hereda estava na mira da Ponte Preta, mas acabou acertando com o CRB. O jogador tem 24 anos e atuou praticamente a vida toda no Náutico. Jogou também nas categorias de base de Fluminense e Vasco.

Outro jogador na mira da Ponte é Hayner, que ainda não definiu o seu futuro no clube. Ele estava no Atlético-GO, onde fez 40 jogos e marcou um gol – tem passagens também por Sport, Cuiabá, Náutico e Paysandu.

Já Mailton, por sua vez, chegou com badalação na Ponte Preta. Ele tem 24 anos e estava na Chapecoense. Foram 14 jogos e um gol. O atleta fez as categorias de base no Palmeiras, antes de passar por Operário, Mirassol e Santa Cruz.

Existe a possibilidade de a Ponte Preta recorrer a jogadores das categorias de base para compor o elenco. A diretoria, no entanto, tenta reforçar a equipe de Hélio dos Anjos na busca pelo tão sonhado acesso à Série A2.